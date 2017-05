"10 Corso Como" a un passo dall'addio: Rusconi ha trovato un acquirente

Corso Como 10

I locali che ospitano "10 Corso Como" stanno per essere venduti. Ed il destino della Galleria Sozzani, luogo simbolo dello stile milanese, è ora nelle mani dei futuri proprietari

E' uno dei luoghi simbolo di Milano ma ora sembra proprio arrivato il momento dei titoli di coda: l'immobile di Corso Como 10 sta per cambiare proprietario e, probabilmente, anche destinazione. La famiglia Rusconi, che detiene le mura che ospitano la celebre Galleria Sozzani. avrebbe infatti trovato un aquirente e starebbe per chiudere la cessione per una cifra che supererebbe i 20 milioni di euro. Come raccontato da Affaritaliani.it, già lo scorso febbraio era stato avviato l'iter per lo sfratto della società che gestisce la galleria, il ristorante, il bookshop, il negozio di abiti e l'esclusivo mini-hotel. Alla base della decisione, i mancati pagamenti della società stessa, fino a non molto tempo fa controllata dalla "Carla Sozzani editore".

"10 Corso Como" è la creatura di Carla Sozzani, gallerista sorella di Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia recentemente scomparsa, che nel 1991 ha l'intuizione di allestire uno spazio ispirato a New York, in cui potessero coesistere cultura, arte, commercio, lusso. Diventa un brand della moda e dello stile milanese, con aperture a Seul, Shangai, Pechino e, prossimamente, a New York.

Ma le difficoltà economiche hanno ora portato Rusconi alla drastica decisione. Tutto da vedere se il nuovo proprietario vorrà mantenere la vocazione di questi spazi, che ospitano tra gli altri eventi ogni anno il World Press Photo, o sviluppare nuovi progetti, magari più marcatamente commerciali.