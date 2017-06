2 Giugno a Milano: alzabandiera con Beppe Sala e Mario Monti

Palazzo Marino

Si e' svolta stamane in piazza Duomo a Milano la cerimonia dell'alzabandiera organizzata in occasione della festa della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'ex premier, Mario Monti, prefetto e questore del capoluogo lombardo, Luciana Lamorgese e Marcello Cadorna. Il governatore leghista Roberto Maroni ha delegato il sottosegretario Gustavo Cioppa a rappresentarlo, mentre il presidente del Consiglio regionale Lombardo, Raffaele Cattaneo, ha partecipato alla cerimonia organizzata a Varese.

Alla parata hanno sfilato, oltre all'aeronautica militare e all'esercito, cui spetta l'organizzazione della manifestazione, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia penitenziaria e i vigili del fuoco. Presente anche una delegazione della Croce rossa italiana. Tutti i picchetti sono stati formati da 12 elementi piu' uno o due ufficiali o sottoufficiali di supporto, secondo le linee guida del coordinamento militare. Intorno alle 10.30, dopo l'alzabandiera, e' stato letto il messaggio del presidente della Repubblica, quindi, dopo il ritiro del gonfalone della citta' la manifestazione si e' conclusa. Gli accessi a piazza Duomo sono stati chiusi con le transenne e controllati da agenti di polizia.

Per Giuseppe Sala il messaggio di questo 2 giugno "e' di guardare indietro per poter vedere bene la contemporaneita': in questo momento delicato dal punto di vista politico e sociale nel mondo e' ancora piu' importante unirci e riunirci intorno alla nostra bandiera". "Dobbiamo legittimamente aspettarci un'Italia che ha un ruolo fondamentale in Europa", ha affermato il sindaco di Milano, parlando coi giornalisti al termine dell'alzabandiera in piazza Duomo. "Le decisioni prese dal presidente americano sul clima ma non solo, questa ricerca di una via autonoma, mette l'Europa in condizione di essere ancora piu' unita. E' importante che ci sia anche l'Italia, e' il tema del momento.", ha concluso.