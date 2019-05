24enne francese fa il bagno nuda nella fontana dell'Apple Store

Una giovane ragazza di 24 anni francese si e' denudata e si e' fatta il bagno nella fontana dell'Apple Store di piazza del Liberty a Milano. Il fatto è accaduto ieri sera, attorno alle 22. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno rintracciato la giovane, gia' uscita dalla fontana, in Corso Vittorio Emanuele. Secondo le prime indiscrezioni la ragazza non si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. "Non sapevo fosse vietato in Italia e di aver fatto qualcosa di sbagliato", ha detto la 24enne ai poliziotti fornendo i propri documenti.