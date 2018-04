25 Aprile, a Corbetta corteo sul marciapiede: "Non ci sono vigili"

Il comandante della Polizia locale di Corbetta, Comune del Milanese, ha inviato all'Anpi una lettera in cui spiega che, siccome nessun agente sarà in servizio quel giorno, il 25 Aprile per ragioni di sicurezza il corteo potrà svolgersi solo sui marciapiedi: "In data 25 Aprile - spiega la missiva di Donatella Creuso - il personale della polizia locale non è previsto essere in servizio. Conseguentemente il corteo dovrà svolgersi nel rispetto della sicurezza stradale e del corteo stesso. Il corteo dovrà snodarsi presso percorso protetti, ovvero al di fuori della sede stradale. Al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti, gli organizzatori dovranno altresì dotarsi di movieri che precedono e seguono il corteo, debitamente identificabili con pettorine gialle".

Da Anpi fanno sapere che il corteo si svolgerà lo stesso e si farà in strada. Con l'associazione dei partigiani il Partito Democratico: "Occuperemo il suolo della città alla faccia di questi assurdi divieti".

La questione, all'apparenza paradossale, presenta tuttavia delle sfumature. Il sindaco di centrodestra Marco Ballarini nega che sia un modo per impedire il corteo e spiega che si tratterebbe solo di un atto dovuto da parte del comandante: "E' ovvio - ha dichiarato - che cammineranno in strada, ma la responsabilità sulla sicurezza spetta a loro". Rappresentanti di Anpi sono inoltre stati invitati dall'Amministrazione nell'ambito di quelle che sono le celebrazioni istituzionali del Comune, che prevedono una messa al cimitero con successivi discorsi delle autorità e poi, alle 20.30, la "pasta della Liberazione": una cena in tensostruttura offerta dall'amministrazione comunale fino ad esaurimento posti. A seguire un intrattenimento orchestrale. Ma è anche vero che già l'anno scorso al 25 Aprile tra il sindaco di Forza Italia e Anpi furono scintille, con un corteo svoltosi solo in modo non ufficiale cui avevano partecipato centinaia di persone.