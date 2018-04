25 Aprile a Milano: Sala, Camusso, don Ciotti al corteo

Letture, incontri, proiezioni e l'immancabile affollatissimo corteo per le vie del centro: Milano e' pronta per celebrare il 73esimo anniversario della festa della Liberazione. Gli eventi sono tanti, ma il momento clou e' come sempre la manifestazione nazionale che parte alle 14.30 da corso Venezia e terminera' in piazza Duomo, con molti rappresentanti del mondo della politica, tra cui i parlamentari di Leu, Boldrini, Laforgia e Speranza, e gli interventi dal palco, del segretario della Cgil Susanna Camusso, del presidente di Libera don Luigi Ciotti, della presidente nazionale di Anpi Carla Nespolo, e del sindaco Giuseppe Sala.

25 Aprile a Milano: "Porta un fiore al Partigiano"

Sara', inoltre, trasmessa una video-intervista a Liliana Segre. Ma prima del corteo, al mattino c'e' da segnalare una iniziativa molto significativa, organizzata da 'Anpi municipio 8' e 'Milano antifascista meticcia e solidale'. Alle 10.30 gli antifascisti milanesi si trovano davanti al Cimitero Maggiore per la terza edizione di 'Porta un fiore al Partigiano'. In una fase storica delicata come quella attuale in cui "sotto lo slogan 'prima gli italiani' si nascondono pulsioni razziste" e' necessario ritrovarsi con "fiori, letture e canti", "per scongiurare - scrivono gli organizzatori - parate e commemorazioni a colpi di saluti romani al Campo X nel giorno della Liberazione. Gia' nei giorni scorsi abbiamo visto gruppi neofascisti radunarsi per omaggiare le tombe dei repubblichini e delle SS con tutto il contorno di ritualita' che la Costituzione e le leggi Scelba e Mancino sanciscono come fuorilegge".

25 Aprile: il programma delle iniziative a Milano

Altri momenti istituzionali, al mattino, con la deposizione delle corone davanti ai monumenti dedicati ai Caduti. Il primo appuntamento e' al Monumento alla Guardia di Finanza (piazza Tricolore, ore 9); poi alla Lapide dedicata ai Caduti (ore 9.15). Una corona sara' deposta anche davanti la lapide che riporta la motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare della Citta' di Milano (Palazzo Marino, ore 9.30); Tappa successiva il Sacrario dei Caduti di tutte le guerre (ore 10); poi la Lapide dedicata ai Caduti (Campo Giurati, ore 10.30); il Monumento in ricordo dei Quindici Martiri (alle 10.45); per finire con il Cimitero inglese di Trenno (alle ore 11). L'anniversario della Liberazione a Milano vuole essere anche un momento di riflessione e di socializzazione. Ed ecco che nel pomeriggio alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, si esibiranno il Coro Cantosospeso e l'Ensemble Prometeo, diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira. Presenteranno "Musica Libera", con musiche di Morten Lauridsen e altri autori. Mentre, alle 18, la Casa della Memoria, proporra' la performance "Territori Resistenti", curata da TTT - Teatri del Territori, con la partecipazione di Teatro Officina, Teatro della Cooperativa, Atir/Teatro Ringhiera e Teatro Edi-Barrio's.

In ricordo di Mireille Knoll

L'amministrazione Comunale ha dato il via alle celebrazioni del 73esimo anniversario della Liberazione gia' ieri, con una cerimonia a Palazzo Reale, in memoria di Mireille Knoll, una delle ultime vittime della violenza antisemita. Alla presenza dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno e dei presidenti della Comunita' Ebraica di Milano Milo Hasbani e Raffaele Besso, e' stato presentato un totem che ricorda la donna francese di 85 anni sopravvissuta alla Shoah e vittima, lo scorso marzo, di un omicidio a sfondo antisemita.