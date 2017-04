25 aprile, D'Alema a Milano: 'Giusto esserci, non è la prima volta'



"Non è la prima volta che sono a Milano per il corteo del 25 aprile. Ovviamente, qui a Milano, il corteo del 25 aprile è più significativo. Ogni tanto sono venuto. In un'edizione indimenticabile venne anche Bossi, all'epoca del primo governo Berlusconi. Sono venuto tante volte". Così l'ex premier Massimo D'Alema, iscritto a Articolo 1-Mdp, al corteo del 25 aprile oggi a Milano.



"Quest'anno ci siamo dati appuntamento qui con questo nuovo movimento. Ed era giusto esserci", ha aggiunto.