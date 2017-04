Coltelli nello zaino, arrestato un giovane. Era in coda al corteo del 25 aprile



Un giovane con alcuni coltelli nello zaino è stato arrestato questo pomeriggio in coda al corteo per le celebrazioni del 25 aprile, quando ancora si trovava all'altezza dei Bastioni di Porta Venezia. Lo ha riferito il questore Marcello Cardona incontrando la stampa nel cortile della Prefettura, assieme al prefetto Luciana Lamorgese, per fare il punto sui controlli effettuati nel corso della giornata.



Il questore non ha fornito dettagli ma si è limitato a dire che il giovane non era noto alle forze dell'ordine e "non è collegabile" ad alcuna particolare associazione nè a centri sociali. Inoltre, ha sottolineato "non ha nulla a che vedere con il terrorismo" anche se l'aresto è avvenuto nell'ambito dei controlli specifici messi in campo in occasione di manifestazioni. Il giovane, italiano di colore, a quanto riferito presentava "evidenti disturbi".