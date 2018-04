25 aprile: Carabinieri rimuovono svastica in legno nel Pavese



I Carabinieri della Stazione di Broni, centro del'Oltrepo' pavese, sono intervenuti per rimuovere una svastica nazista in legno posta su un piedistallo. Il manufatto, alto un'ottantina di centimetri, era stato posizionato nei pressi di una rotonda di fronte alla scuola elementare.



L'oggetto, ipoteticamente configurante il reato di apologia al nazismo, e' stato subito rimosso e sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri che sono adesso impegnati nella visione delle telecamere della zona per identificare gli autori del gesto.