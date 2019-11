29enne organizza incontro e violenta una donna di 70 anni

Un ragazzo di 29 anni italiano e' stato fermato per aver violentato ripetutamente, sequestrato e rapinato una pensionata di 70 anni lo scorso 3 novembre nell'appartamento della donna a Milano. Secondo quanto riporta l'agenzia NOVA, l'uomo, risultato essere pluripregiudicato, e' stato rintracciato ieri notte dopo che la squadra mobile di Lodi lo aveva arrestato per un tentativo di stupro ai danni di una donna colombiana. Ai carabinieri della compagnia Duomo la vittima della prima violenza aveva raccontato di essere stata contattata su un sito di incontri dal 29enne con il quale aveva organizzato un appuntamento per avere un rapporto sessuale a pagamento. La sera del 3 novembre intorno alle 22 l'uomo si e' presentato a casa dell'anziana. Dopo una tranquilla conversazione, il 29enne all'improvviso avrebbe aggredito la donna prendendola a schiaffi e a pugni e l'avrebbe poi costretta ad avere piu' rapporti sessuali nel corso della nottata. L'avrebbe inoltre minacciata di morte in piu' occasioni puntandole contro un coltello, per evitare che la 70enne gridasse e cercasse di chiedere aiuto. Solo alle 9 del mattino successivo il 29enne, dopo aver preso i tre cellulari della donna, ha lasciato l'abitazione. Gli investigatori dell'Arma, diretti dal capitano Alessandro Governale e coordinati dal pm Giovanni Tarzia, sono risaliti all'identita' dell'uomo partendo dalla testimonianza della vittima e da un numero di telefono del 29enne che la donna si era appuntata su un pezzetto di carta.