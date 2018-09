2i Rete Gas, relazione semestrale: risultato netto +76 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di 2i Rete Gas Spa, riunitosi sotto la presidenza dell’architetto Paola Muratorio, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018.

Highlight finanziari

Ricavi: 430 milioni di euro (+9%)

Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted): 227 milioni di euro (+17%)

Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted): 135 milioni di euro (+15%)

Risultato netto: 76 milioni di euro (+58%)

Risultato netto adjusted: 76 milioni di euro (+11%)

Investimenti: 132 milioni di euro (+26%)

Posizione finanziaria netta adjusted: 2.724 milioni di euro (+32% rispetto al 30 giugno 2017)

Highlight operativi

Concessioni attive: 2.150

Punti di riconsegna attivi: 4.383.451 (+12% rispetto al 30 giugno 2017)

Gas distribuito (naturale e GPL) in milioni di mc: 3.605 (+11% rispetto al 30 giugno 2017)

Consistenza reti gestite in Km: 66.064 (+13% rispetto al 30 giugno 2017)

Michele De Censi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 2i Rete Gas, ha commentato così i risultati:“I risultati del primo semestre dell’anno evidenziano il trend positivo di crescita organica e inorganica di 2i Rete Gas, con risultati ottenuti oltre le aspettative. Il 1 febbraio la società ha perfezionato l’operazione di acquisizione delle società acquisite dal gruppo Gas Natural Fenosa e in soli 5 mesi ha portato a termine quasi tutte le attività di integrazione. Nella seconda parte dell’anno la società si concentrerà sull’incremento degli investimenti in rete e sugli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza operativa.”

Nel corso del primo semestre dell’anno corrente i Ricavi conseguiti da 2i Rete Gas S.p.A., al netto delle componenti contabili che trovano diretta contropartita nei costi, ammontano a 430 milioni di euro. Le poste straordinarie registrate nel periodo considerato sono pari a zero. I Ricavi adjusted ammontano, infatti, a 430 milioni di euro (395 milioni di euro nel 2017). L’incremento registrato è principalmente conseguenza dei maggiori ricavi da vettoriamento del gas, dovuti alla variazione del perimetro di consolidamento.

I Costi operativi adjusted del primo semestre 2018 si attestano a 203 milioni di euro (circa 2 milioni di euro in più rispetto al primo semestre 2017) e non includono circa 1 milione di euro di poste straordinarie.Si registra un aumento dei costi operativi dovuto all’incremento del costo del lavoro e dei costi per servizi (entrambi conseguenza dall’ampliamento del perimetro di consolidamento), controbilanciati da un minor costo per le materie prime e per i TEE (nel primo semestre del 2018 sono stati effettuati minori acquisti di TEE rispetto a quelli scambiati nel primo semestre 2017). Il Margine operativo lordo adjusted (EBITDA adjusted) ammonta a 227 milioni di euro, in aumento di 33 milioni di euro, pari al 17%, rispetto al 30 giugno 2017.

Il Risultato operativo adjusted (EBIT adjusted) ammonta a 135 milioni di euro, in aumento di 18 milioni di euro, pari al 15%, rispetto al 30 giugno 2017.

Il Risultato netto adjusted ammonta a 76 milioni di euro, in aumento di 7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017 (+11%). L’incremento è dovuto principalmente al contributo del risultato operativo, dato dai maggiori ricavi registrati durante il periodo, nonostante i maggiori oneri finanziari adjusted (+5 milioni di euro) in seguito alle nuove obbligazioni emesse per il finanziamento delle acquisizioni.

Nel corso del primo semestre dell’anno corrente 2i Rete Gas S.p.A. ha realizzato investimenti lordi per 132 milioni di euro (105 milioni di euro al 30 giugno 2017), incremento principalmente dovuto ai maggiori investimenti in reti di distribuzione per le attività di adeguamento a norme e miglioramento tecnico.

La Posizione finanziaria netta adjusted passa da 2.059 milioni di euro del primo semestre 2017 a 2.724 milioni di euro del 30 giugno 2018 (+664 milioni di euro), a seguito, principalmente, dell’acquisto delle società dal Gruppo Gas Natural Fenosa e della C.G.M. S.r.l., del pagamento del dividendo 2017 e in virtù del risultato positivo della gestione.

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 sarà resa disponibile al pubblico sul sito internet della società www.2iretegas.it.