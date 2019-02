32enne marocchino arrestato con 230 kg di hashish

E' stato grazie ad una soffiata che i poliziotti della squadra Mobile sono riusciti ad arrestare R.E.J., marocchino di 32 anni che deteneva quasi due quintali e mezzo di hashish. L'uomo e' stato seguito mentre era a bordo della sua auto fino al garage nel quale conservava dei sacchi, all'interno dei quali era contenuta la droga.

Due milioni e mezzo di euro il valore stimato della sostanza che e' stata sequestrata e che era confezionata in un modo tale da far pensare che il trasporto precedente fosse avvenuto in un camion. L'arrestato, che ha molti precedenti specifici, era gia' sottoposto all'obbligo di forma presso i carabinieri di Gambolo', nel Pavese ed era gia' stato arrestato nel 2003.