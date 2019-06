4 arresti per spaccio durante i controlli di prevenzione della polizia

Sono 137 le persone identificate dalla polizia di Milano, quattro delle quali sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti, durante i controlli di prevenzione e repressione svolti all'interno della zona compresa tra piazzale Loreto, via Privata Platone e via Palmanova, dal 3 al 9 di giugno. Il piano operativo continua inoltre con controlli in zona Padova a Milano e vede il coinvolgimento dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la squadra mobile, la divisione polizia amministrativa e il commissariato "Greco Turro", competente per zona