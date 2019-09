50 anni di bellezza guardando al futuro, Micam celebra gli innovatori

Un punto di arrivo che è, soprattutto, un punto di partenza: con la prossima edizione, dal 15 al 18 settembre a Fiera Milano (Rho), la prima guidata dal neo Presidente Siro Badon, MICAM festeggia i cinquant’anni dal suo esordio con un appuntamento ricco di novità, proposte ed esperienze per tutti gli operatori.

IL SETTORE CALZATURIERO NEL PRIMO SEMESTRE 2019

I dati raccontano un settore in cui l’export è caratterizzato da dinamiche favorevoli in valore (+8,4% nei primi 5 mesi) e con un incremento a doppia cifra del surplus commerciale (+13,1%).

Tuttavia non mancano elementi di forte preoccupazione: contrazioni nei volumi, differenze sempre più ampie tra grandi brand e Piccole Medie Imprese, difficoltà su diversi importanti mercati esteri e cronica debolezza nei consumi interni, che dopo un decennio di lenta erosione, mostrano nel primo semestre cali del -3,7% in volume e del -3,2% in spesa, con pesanti flessioni nei negozi (-11% le paia vendute, con una diminuzione prossima al 16% in spesa), mentre l’online seguita a crescere (+10,3% in quantità e +17,3% in spesa), e ora copre l’11% in quantità e il 13% in spesa del totale acquisti delle famiglie italiane. Tenuta per le catene di negozi (stabilità in volume e +2,3% in valore).

MICAM 88: I NUMERI E I BRAND DELL’EDIZIONE DEL CINQUANTENARIO

Questa edizione speciale vedrà la presenza di 1303 espositori - 695 italiani e 608 internazionali - su oltre 60.000 mq, che presenteranno in anteprima le collezioni P/E 2020. Tra i grandi nomi presenti quest’anno, il rientro di brand come Nero Giardini, Alberto Guardiani e Nine West e nuovi ingressi come North Sails, Hush Puppies e Donald Pliner. MICAM 88, edizione del cinquantennale, si apre in un momento particolarmente delicato del settore, che vale circa 14,3 miliardi di euro di fatturato, occupa oltre 75.000 addetti ed esporta l’85% della produzione.

“Celebriamo i cinquant’anni guardando soprattutto al futuro – spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM – racconteremo cinque decenni di storia del calzaturiero con una mostra che allestiremo prima in fiera e poi al MUDEC di Milano per omaggiare la metropoli della moda con la nostra storia e la nostra tradizione. Ma non guardiamo solo al passato: nuove idee creative, start-up, nuovi valori per il settore e originali canali di comunicazione sono, infatti, le direttrici su cui puntare per guardare con fiducia ai prossimi cinquant’anni”.

IT’S SHOE TIME: LA MOSTRA DEL CINQUANTESIMO

Un racconto emozionante e avvolgente è la mostra che celebrerà i cinquant’anni di MICAM con un allestimento digitale che ripercorrerà cinque decenni di forme, colori e moda della calzatura, vista come fenomeno di costume sempre al centro dell’attenzione tra tendenze, personaggi ed invenzioni. It’s Shoe Time sarà allestita al Padiglione 1 e consentirà ai visitatori di immergersi nel mondo della calzatura decennio dopo decennio. Dopo MICAM la mostra si trasferirà al MUDEC di Milano dal 19 al 22 settembre e sarà aperta gratuitamente al grande pubblico: un omaggio alla città, al centro del sistema moda internazionale e che in questi anni ha consentito a MICAM di crescere e affermarsi, diventando un punto di riferimento per un settore cardine del fashion come il calzaturiero.

CREATIVITA’ E INNOVAZIONE: ALLA SCOPERTA DEI GIOVANI TALENTI

A MICAM 88 saranno numerose le iniziative che daranno spazio soprattutto alle prospettive del settore e ai giovani che potranno esserne i protagonisti nei prossimi anni.

Tornano, così, gli Emerging Designer con le loro proposte creative, che sapranno stupire grazie a proposte inedite, materiali innovativi e forme originali. A partire da questa edizione, ogni designer è sostenuto dall’attività di un Influencer, all’insegna di un’evoluzione che non riguarda solo il prodotto, ma anche la modalità di comunicarlo. I designer emergenti presenti a MICAM saranno: Adult, Anna Baiguera, Annie Gestroemi, Andrea Mondin, Balluta, King Ping, Maison Ernest, Marie Weber, Me.Land, Panafrica, Paolo Ronga, Seven All Around.

Accanto a loro 12 Influencer: Camilla Agazzone, Giulia Calefato, Rita Capparelli, Francesca Chelli, Valeria Conte, Asia Corvino, Martina Favaro, Eros Grecu, Camilla Lucchi, Martina Panagia, Elisabetta Pistoni, Marianna Zuliani.

Dopo l’avvio della scorsa edizione, si conferma anche a settembre lo spazio Italian Footwear startup a cura di ICE e Ministero dello Sviluppo Economico (Fashion Square, pad. 1), in cui saranno esposte le collezioni delle aziende selezionate da Suitex International, società internazionale di recruiting specializzata nel settore Fashion: Ambleme, Federica Fasoli, Le Scarpe di Marta, Levius, Max Moore, Naglev, P448 Shoes, Samboue, Thomas Neuman.

Di grande interesse per gli operatori sarà la 26^ edizione del concorso internazionale International Lab of Mittelmoda - The Fashion Award in cui sfileranno le 25 collezioni finaliste provenienti da 14 nazioni e l’evento sarà ospitato da MICAM lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 18.30 alla Fashion Square.

Sempre all’insegna dell’evoluzione del mondo del fashion, anche dal punto di vista della comunicazione, MICAM sarà raccontato in esclusiva anche da tre importanti influencer cinesi, Danso, HiyaSonya e Sarah, che seguiranno la manifestazione per presentare, soprattutto al pubblico asiatico, le novità presentate dagli espositori.

Per la prima volta a MICAM arriva PLAYERS DISTRICT, la nuovissima area pensata per offrire uno spazio inedito al mondo multiforme della calzatura outdoor e sportiva.

Con brand come Lotto, Bjorn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, Garmont e Skechers l’Area PLAYERS DISTRICT animerà il padiglione 7 con l’anteprima sulle novità più interessanti del mercato, in uno spazio pensato per valorizzare la grande varietà che caratterizza la proposta dei marchi internazionali e ispirato al dinamismo dei più coinvolgenti eventi sportivi.

All’interno di PLAYERS DISTRICT sarà allestita The Arena, uno spazio speciale in cui si alterneranno performer e freestyler emozionanti di DAMOVE e dove prenderà il via la prima edizione di MICAM TROPHY – Football Edition, un torneo di calcetto 3 vs 3 con le divise sponsorizzate da Lotto.

Testimonial di eccezione il campione del mondo Gianluca Zambrotta che effettuerà il calcio d’inizio del torneo il 15 settembre 2019 dalle 13.00 alle 14.00.