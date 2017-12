5G, sperimentazione a Milano: "100% della popolazione raggiunta nel 2019"

5G: via alla sperimentazione a Milano

Al via la sperimentazione 5G a Milano, che si e' aggiudicata la prima posizione nel progetto di innovazione voluto dal Ministero dello sviluppo economico su spinta dell'Ue. L'innovazione e' stata presentata questa mattina a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala insieme ad Aldo Bisio (Ad di Vodafone Italia), Ferruccio Resta (rettore del Politecnico di Milano), Francesco Vassallo (consigliere Delegato alla Semplificazione e Digitalizzazione Citta' Metropolitana), Roberta Cocco (assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici) e Antonello Giacomelli (sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, con delega alle telecomunicazioni). Ad aggiudicarsi il bando pubblico indetto dal Mise, e' stata Vodafone, che lavorera' con il Politecnico di Milano e ad altri 28 partner industriali e con il sostegno di Comune, Regione Lombardia e Citta' Metropolitana. Grazie ad una velocita' che raggiungera' i 3 gigabit al secondo sara' possibile far entrare l'"internet of things" nel presente e fare avanzamenti tecnologici anche in campi molto vicini alla vita quotidiana come la sanita' e l'agricoltura. Tra gli sviluppi concreti legati alla diffusione del 5G, figurano infatti applicazioni quali droni per la sicurezza che gestiscono dati video in alta risoluzione in tempo reale, alle automobili che guidano da sole grazie all'intelligenza artificiale, robot per l'agricoltura di precisione, ambulanze connesse per un consulto medico da remoto.

5G: via alla sperimentazione a Milano



"Entro il 2019 il 100 per cento della popolazione raggiunta"



"Milano sta realizzando in 12 mesi quello che fino ad un anno fa era un sogno, quello della gigabit society. E si candida a diventare la capitale europea del 5G". E' l'annuncio di Aldo Bisio, numero uno della sede italiana di Vodafone, che ha illustrato il perche' l'azienda si e' concentrata sul capoluogo lombardo: "C'e' gia' una grande percentuale di abitazioni che hanno una rete che viaggia ad 1 gigabit al secondo. Grazie a questa innovazione si potra' arrivare a 3: un obiettivo fino a qualche tempo fa impensabile". Poi ha aggiunto: "Entro il 2018 l'80 per cento della popolazione sara' raggiunta dal 5G, e puntiamo al 100 per cento nel 2019". Ammontano a 90milioni gli investimenti messi in campo dalla compagnia di telco per implementare la nuova rete. "Milano e la sua area metropolitana dimostrano ancora una volta di poter crescere e cogliere tutte le migliori opportunita' al pari delle grandi capitali mondiali - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala - e lo fanno grazie a una grande collaborazione tra soggetti pubblici e privati. La rete 5G, sara' un ottimo strumento per abbattere il divario digitale tra il centro e le periferie". Il sottosegretario al Mise, Antonello Giacomelli, ha evidenziato come l'Italia sia in questo campo, per una volta, "in fuga" rispetto agli altri: infatti, se il progetto dell'Ue era che ognuno dei 27 stati membri "avesse almeno una citta' dotata di 5G", la risposta del governo italiano e' stata "di sceglierne 5 fin da subito". Il presupposto pero', ha sottolineato, "e' stato il piano governo nella diffusione capillare della fibra sul territorio nazionale".