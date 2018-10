5Vie di Milano, arte e cultura: torna l'evento "Gallerie aperte"

Giovedì 29 novembre le gallerie d’arte milanesi appartenenti al distretto 5VIE si riuniranno per un’inaugurazione eccezionalmente sincronizzata, proponendo brevi talks sull’arte a tutto tondo. Le gallerie saranno aperte anche nel weekend.Il format Gallerie Aperte, rivelatosi vincente nella scorsa e prima edizione 0, si ripete anche quest’anno, con alcune importanti novità.

Giovedì 29 novembre, dalle 17,00 alle 22,00 con apertura serale straordinaria, ogni galleria del distretto aderente all’iniziativa inaugurerà la propria mostra in un clima di condivisione e passione per l’arte e per il quartiere. Il valore aggiunto e la novità di questa edizione riguarda un programma di brevi talks che si susseguiranno all’interno delle gallerie, proponendo temi differenti sull’arte a 360°, avvalendosi del contributo di esperti del settore di nota fama. Questi talks vogliono essere un momento di confronto condotto da relatori d’eccezione e coinvolgeranno la partecipazione di stampa, galleristi, collezionisti e giovani in un dibattito aperto e capace di stimolare nuove riflessioni.

Una seconda novità riguarda la durata dell’evento: non più una sola serata inaugurale, ma un’apertura straordinaria delle gallerie anche nella giornata di domenica. Nella serata inaugurale ogni galleria ospiterà una rinomata cantina vinicola, che offrirà il proprio prodotto, raccontando un territorio.

L’evento è libero e aperto a tutti gli appassionati e i curiosi che vogliono ammirare le esposizioni concedendosi una pausa tra arte contemporanea e antiche rovine romane. Un’ inedita passeggiata per le storiche vie del centro di Milano, da sempre ricche di importanti riferimenti artistico-culturali.

Come l’anno scorso, alcune boutique del distretto 5VIE approfitteranno di questa iniziativa culturale per aprire le loro porte con orario speciale e organizzare eventi ad hoc.

5VIE art+design, progetto di marketing territoriale e culturale per il rilancio del centro storico di Milano, volto alla creazione di un modello virtuoso di sostenibilità di quartiere, si presenta in questa occasione come collettore di energie in un’iniziativa che vuole porre il mondo dell’arte e del collezionismo al centro dell’attenzione per una sera.

Il programma completo con l’elenco delle gallerie, il calendario dei talks e le cantine vinicole presenti sarà pubblicato ai primi di novembre.