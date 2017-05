A 18 mesi non poteva mangiare e bere: salvato dai medici del Policlinico

Policlinico Milano

Tomasino (nome di fantasia) ha 18 mesi di vita, e da quando e' nato non ha mai mangiato. E' nato con una malformazione dell'esofago e della trachea che gli ha sempre impedito di deglutire: non ha mai potuto essere allattato, non ha potuto bere, nemmeno provare le prime pappe durante lo svezzamento. E' cresciuto unicamente grazie a un sondino che gli portava il latte direttamente nello stomaco. Per l'ospedale che lo ha seguito, in Moldavia (il suo paese natale), questa condizione era una condanna: per i medici non c'era nulla da fare, avrebbe mangiato cosi' per tutta la vita, e sarebbe sempre stato esposto a pericolose infezioni. Eppure il bimbo oggi sta bene: la sua vita ha avuto una completa svolta, grazie ai chirurghi pediatrici della Fondazione Ca' Granda Policlinico di Milano. I genitori di Tomasino infatti non si sono rassegnati alla prima diagnosi, e hanno cercato sul web una possibile soluzione, anche all'estero.

E' cosi' che sono venuti a conoscenza degli interventi di Ernesto Leva, direttore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Milano, e provano a contattarlo per chiedergli aiuto. Purtroppo c'e' di mezzo la burocrazia: l'intervento e' costoso, ci vogliono almeno 15mila euro; e la Moldavia non fa parte dell'Unione Europea, quindi gestire il rimborso sanitario e' complicato. La soluzione arriva pero' in fretta, dal volontariato e dal contributo di un benefattore. L'associazione Cieli Azzurri Onlus, di cui lo stesso Leva fa parte e che ha progetti dedicati come "Bambini senza frontiere", si rimbocca le maniche e si mette a caccia di fondi per operare Tomasino; e i fondi arrivano subito, grazie alla famiglia di Tommaso Rocca che con una donazione personale permette di coprire tutte le spese. "La chirurgia necessaria per questo bambino - ha riferito Leva - prevedeva un intervento molto complesso che in Moldavia non poteva venir eseguito per mancanza di strutture in grado di effettuarlo. In queste condizioni il piccolo sarebbe stato costantemente in pericolo di vita per rischio di infezioni ai polmoni".

Tomasino, grazie ai fondi raccolti, arriva in Italia ad aprile e il 26 dello stesso mese viene operato al Policlinico. "La piena sinergia tra chirurghi pediatri ed anestesisti, che hanno gestito con tecnica mininvasiva un caso cosi' complesso, e il personale infermieristico - ha detto Leva - ha consentito che tutto andasse bene. Nei giorni scorsi il piccolo e' stato dimesso in ottime condizioni generali e ha iniziato, per la prima volta nella sua vita, a mangiare e bere latte per bocca". Oggi Tomasino puo' vivere una vita uguale a quella di tutti i bambini, e a ricordo di questa esperienza avra' solo delle piccole cicatrici sul torace, unica traccia del delicato intervento.