A cena fuori con i bambini? A Milano arriva il Family restaurant

A cena fuori con i bambini? A Milano non è più un problema. Perlomeno nel nuovo ristorante della rete Benvenuto Family Restaurant che da Torino, dove esiste nel 2015 e conta già tre locali, sta per sbarcare anche a Milano. L'opening sarà nella settimana di Sant'Ambrogio, la location è in via Wittgens, zona piazza Vetra. A stretto giro di vite aprirà quindi un altro locale a marzo. Il tutto si basa su una campagna di crowdfunding che da qui al 7 gennaio sarà gestita attraverso la piattaforma Mamacrowd. Obiettivo: 800mila euro di finanziamenti, aprendo il capitale all’ingresso di soci esterni, per accelerare la crescita della catena che nel frattempo punta ad arrivare a cinque locali a Torino. Le caratteristiche dei ristoranti che fanno parte del progetto? Menù dedicato, area giochi dedicata, prezzi accessibili, intrattenimento professionale.

Dietro all'iniziativa c'è Benvenuto Holding, società presieduta dall’imprenditore Marco Santini. Con risultati interessanti, come riporta Pambianconews.com: 4 milioni di ricavi aggregati, un ebitda del 14% sul fattutato e una cinquantina di addetti nei tre ristoranti finora in attività. Con le aperture di Milano, il format dovrebbe crescere rapidamente: il business plan prevede oltre 6 milioni di ricavi nel 2020 e 14 milioni entro il 2023.

“Si sta creando una community sempre più grande, fatta di scuole, associazioni sportive e del territorio con le quali collaboriamo”, racconta Marco Santini. “Il nostro family restaurant è un luogo di relazione e incontro dove i bambini possono conoscersi e fare amicizia in un ambiente protetto e sorvegliato, mentre i genitori possono godersi la serata in tutta tranquillità”.