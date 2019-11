A CityLife Shopping District la magia del film Frozen 2 accende il Natale

Un’installazione immersiva ricreerà la magia del mondo di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle al CityLife Shopping District di Milano, attraverso una boule de neige gigante che scalderà l'atmosfera del quartiere dall'1 all'8 dicembre.

La magia del film Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle si accende con Eni gas e luce a partire da domenica 1 fino all’ 8 dicembre a CityLife Shopping District.

Grazie a un’installazione immersiva curata da Eni gas e luce, in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, sarà possibile entrare nella magia del mondo di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

L’installazione Eni gas e luce racconta, attraverso una boule de neige gigante, un piccolo mondo pieno di atmosfera in cui due statue delle sorelle Elsa e Anna accoglieranno grandi e piccini per scattare una fotografia in un’ambientazione magica: chi si farà immortalare in questa fantastica cornice riceverà poi la fotografia via mail per portarsi la magia di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle anche a casa.

L’installazione si trova all’interno di CityLife Shopping District, una delle location più ambite e frequentate del momento, che diventa il palcoscenico di questa iniziativa per trasmettere l’atmosfera del Natale attraverso uno dei film più attesi del 2019.

A quasi sei anni da Frozen – Il Regno di Ghiaccio, il secondo capitolo, nelle sale italiane dal 27 novembre, continuerà a raccontare le avventure delle sorelle Elsa e Anna, ormai indivisibili e pronte ad affrontare un viaggio pericoloso, ma straordinario, verso l’ignoto in compagnia di Kristoff e dell’immancabile pupazzo di neve Olaf.

Inoltre, una bellissima sorpresa tutta da scoprire aspetta chiunque si recherà nel Flagship Store Eni.