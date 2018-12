A come Srebrenica: la storia di un assedio sul palco di Après-coup Milano

Il monologo “A come Srebrenica” di e con Roberta Biagiarelli, maestro d’ispirazione Luca Rastello e regia di Simona Gonella, quest’ anno compie venti anni dal suo debutto: 1998-2018.

Il 13 dicembre alle ore 20.00, Roberta Biagiarelli, salirà sul palco di Après-coup Milano, via Privata della Braida 4 con questo monologo replicato per oltre 500 volte in Italia e all’estero.

La testimonianza teatrale ricostruisce la storia del genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995, l’ultimo grande Genocidio compiuto in Europa da dopo la fine della Seconda Guerra mondiale.

Un’attrice sola sul palco per più di un’ora diventa narratrice e protagonista di una storia dove la ragion di Stato e gli interessi di politica Internazionale hanno giocato a Risiko con la vita di decine di migliaia di persone. Questo spettacolo/ testimonianza ricorda le vittime e punta il dito sui carnefici: aggressori e aggrediti.

Genocidio di Srebrenica

Intorno al 9 luglio 1995 l’armata serbo - bosniaca attacca la Zona Protetta di Srebrenica, piccola cittadina della Bosnia-Erzegovina e il territorio circostante. L’offensiva si protrae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le unità serbo bosniache entrano in Srebrenica. Seguono stupri, mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi. Ma il massacro di 8372 civili di quella metà di luglio del 1995 è solo l’epilogo di una storia iniziata tre anni prima, una storia di assedio.

“Srebrenica è per me un luogo speciale – racconta Roberta Biagiarelli - deriva da ‘srebro’ che è l’argento, un minerale, un ottimo conduttore che amalgama e tiene insieme, e questo è anche il mio modo di concepire in senso più profondo il mio lavoro, è la visione del mondo che da sempre mi è parsa più interessante rispetto alle altre soluzioni per evitare il ritorno della Storia nelle sue pieghe più violente e disumane. Dopo tutti questi anni il mio impegno professionale, ma soprattutto umano verso Srebrenica e più in generale verso la Bosnia – Erzegovina potrebbe considerarsi arrivato al capolinea, e invece no, tutto per me si rafforza e acquista maggior vigore”. L'autrice preparerà e servirà sul palco il caffè turco-bosniaco.

Ingresso: 20 euro comprensivo di aperitivo

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it oppure 02.38243105