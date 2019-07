A fuoco 6 auto durante notte, probabile opera di un unico piromane

Sei auto sono andate fuoco nella notte tra lunedi' e martedi' tra via Pavoni e via De Conti, in zona Maciachini. Circa all'una e mezza, i vigili del fuoco sono stati chiamati per due macchine in fiamme in via Bernardino De Conti. Alcuni minuti dopo un'altra segnalazione e' arrivata al 115 per altre quattro auto avvolte dal fuoco in via Lodovico Pavoni. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme in pochi minuti in tutti e sei i casi. Almeno in relazione a uno degli incendi e' stato trovato del liquido infiammabile a dimostrazione dell'origine dolosa del rogo. Al momento l'ipotesi piu' accreditata e' che dietro agli incendi ci sia un unico piromane. Insospettisce il fatto che pochi giorni fa altre quattro auto erano già state bruciate in via De Conti.