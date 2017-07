A Insieme due “consiglieri Pd. Pisapia “sogna” Boeri. Rumors

Di Fabio Massa



Grandi movimenti nell’area di Insieme, la formazione politica messa in campo da Giuliano Pisapia, che il primo luglio ha registrato un gran successo di pubblico nella manifestazione nella Capitale.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano sarebbero partiti i grandi movimenti per tentare di creare gruppi consiliari in ogni assise, dalla Regione alle 9 zone di Milano. La situazione che sembra più sicura e stabile pare essere quella del consiglio comunale di Palazzo Marino, dove creeranno un nuovo gruppo Paolo Limonta e Anita Pirovano, ex Sinistra per Milano. Dal Pd invece usciranno nelle prossime ora Natascia Tosoni e David Gentili. Ancora alla finestra Emmanuel Conte che pare essere molto vicino alla formazione di Articolo 1. Nulla di fatto invece in Regione Lombardia, dove attualmente due consiglieri, Rosati e D’Avolio, sono attualmente nel gruppo misto. La confluenza tra Articolo 1 e gli ex Sel, rappresentati da Chiara Cremonesi non si è ancora realizzata . E anzi, ogni decisione sarebbe stata rimandata a settimana prossima.



Intanto sul fronte nazionale, ma anche su quello locale, continua a esserci un grosso problema politico di fondo, che inibisce e scoraggia le varie operazioni di fusione tra Articolo 1-Mdp e Insieme. Non si è infatti ancora trovata la quadra tra Pisapia, Bersani e D’Alema, con l’avvocato e l’ex premier – secondo rumors – divisi da una profonda antipatia che si trascina da anni. Politicamente non è ancora chiaro poi il rapporto da tenersi con il Partito Democratico: D’Alema vorrebbe lo scontro totale e prolungato, Pisapia – pur con tutte le difficoltà che Renzi sta disseminando sul cammino – vorrebbe un percorso che porti all’unità della sinistra.



Infine per quanto riguarda la leadership di Insieme pare che in questi giorni si possa registrare un interessamento dei vertici pisapiani al curriculum e all’identikit di Tito Boeri. Il presidente dell’Inps ha ingaggiato battaglie furibonde con i governi a trazione renziana e, secondo rumors, a differenza del fratello Stefano, è legato a Giuliano Pisapia da un’amicizia pluriennale. C’è quindi chi ipotizza, anche se i tempi sono ampiamente prematuri, che Boeri possa avere un ruolo in futuro nel movimento creato dall’ex sindaco di Milano.



