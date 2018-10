A Lodi si vota per il Consiglio provinciale, ma il Pd, escluso, boicotta

Elezioni provinciali a Lodi: il Pd invita i suoi al boicottaggio

Le elezioni sono un grande momento di democrazia. Oggi, 31 ottobre, a Lodi si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Fino alle 22. Si vota senza il Pd, perché i dem hanno sbagliato nella presentazione della lista e sono stati esclusi anche dopo aver presentato ricorso. Si vota senza il Pd anche perché il Pd stesso ha chiesto ai suoi iscritti di non andare a votare.

Insomma, i consiglieri comunali dem di tutta la provincia, eletti dai rispettivi cittadini, hanno il mandato di rappresentare gli stessi nell'elezione indiretta del nuovo consiglio provinciale. Ma il partito chiede loro di non farlo.

A raccontarlo, con un post su Facebook, Eleonora Ferri, consigliera comunale a Lodi della Lega Nord, la stessa che aveva già denunciato di essere stata discriminata a un corso per volontari della Croce Rossa in quanto iscritta al Carroccio. "Votare è un diritto ma anche un dovere - commenta Ferri - a maggior ragione se compete come in questo caso ad una cerchia ristretta di persone, nello specifico Consiglieri Comunali eletti! Trovo paradossale l'invito dato dall'alto e menomale che questi personaggi si definscono democratici".