A Lozza (Va), il figlio di Maroni consigliere del centrosinistra

A Lozza, nel Varesotto, viene riconfermato sindaco il candidato di una lista civica di centrosinistra, Giuseppe Licata, con il 69,87%. E Fabrizio Maroni, figlio dell'ex ministro ed ex segretario della Lega Roberto, candidatosi con il centrosinistra contro la Lega, e' stato eletto consigliere, risultando il piu' votato con 51 preferenze. La candidata del Carroccio, Mara Rossi, si e' fermata al 30,13%. "Alle comunali - ha detto il sindaco Licata - abbiamo ottenuto una vittoria in controtendenza con le europee, dove la Lega a Lozza ha preso il 47,87%. Abbiamo lavorato tanto in questi anni, abbiamo realizzato tanti progetti, ce lo meritavamo. Non era un periodo ideale per confrontarsi con la Lega, che e' in un momento di grande forza, ma sul comune i cittadini hanno fatto una scelta diversa". La lista civica di Licata (Comunita' comune) ha ottenuto 7 seggi piu' il sindaco, 3 invece quelli della minoranza.