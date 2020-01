A Milano arriva 'Scheggia di vetro', il grattacielo green che riduce la CO2

Alto ben 120 metri e costituito da 30 piani, di cui 4 interrati e 26 fuori terra, il grattacielo Gioia 22, ribatezzato 'Scheggia di Vetro' per il suo aspetto futuristico, non è solo all'avanguardia nel design, ma soprattutto è green. Il grattacielo, costruito dove un tempo c'era la sede dell'Inps di via Melchiorre Gioia, renderà ancora più spettacolare lo skyline di Milano. I lavori sono iniziati nell’estate del 2018 con la demolizione del vecchio edificio che sorgeva un quegli spazi in disuso dal 2012.

A progettare Gioia 22 è stato l’architetto Gregg Jones dello studio Pelli Clarke Pelli. Il progetto occuperà una superficie totale di circa 68.000 metri quadri. Sull’edificio verranno messi 225mila moduli fotovoltaici che permetteranno una riduzione significativa del fabbisogno energetico. Gioia 22 sarà il primo edificio così imponente in Italia a rispettare gli standard Nzeb (Nearly Zero Energy Consumption Building) che fanno riferimento a costruizioni ad alta efficienza energetica, i cui consumi energetici sono irrisori.

Grazie alle sue caratteristiche, la Scheggia di Vetro permetterà un calo netto della produzione di anidride carbonica rispetto all’edificio precedente: la riduzione annua sarà di 2.260 tonnellate (2.260 tonnellate di Co2 sono assorbite da circa 10 ettari di bosco, pari a 4.500 alberi) e l'energia prodotta dai pannelli si stima che sarebbe tale da soddisfare il fabbisogno di 306 abitazioni. Tutto è stato progettato in un'ottica green: grandi vetrate permetteranno l'illuminazione degli uffici con luce naturale, sono previste piste ciclabili e colonnine di ricarica per le auto elettriche, mezzi pubblici e i veicoli del car sharing avranno facilità di accesso.

Il grattacielo Gioia 22 potrà ospitare fino a 2.700 persone e grazie alla sua vocazione green, ben si integrerà con il contesto circostante rappresentato dal parco Biblioteca degli Alberi.