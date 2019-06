Milano, autobus e tram gratis per cani e gatti



Cani e gatti gratis sui mezzi pubblici. Sta per cadere infatti l'obbligo del biglietto per gli animali a bordo del mezzi pubblici di trasporto a Milano. Grazie a un emendamento, che ha avuto l'approvazione dell'assessore alla Mobilita' Marco Granelli, proposto dal leghista Gabriele Abbiati con Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi di Forza Italia, e che sara' approvato lunedi'. Lo scrive il Corriere della Sera.



Per Granelli si tratta di "una svolta significativa". L'emendamento mira a "introdurre la gratuita' del trasporto degli animali d'affezione sull'intera rete e senza limiti d'orario". "La giunta - spiega Granelli - si e' detta favorevole perche' gli animali d'affezione fanno parte a tutti gli effetti delle famiglie milanesi che oramai usano i mezzi pubblici non solo per andare al lavoro ma per vivere insieme la citta'". L'attuale regolamento prevede il pagamento di un biglietto, fatta eccezione per i cani di accompagnamento di non vedenti e, in alcune fasce orarie, per cani di piccola taglia. Lunedi' il via libera per tutti gli animali d'affezione.

Milano: mezzi pubblici gratis per gli animali d'affezione



A introdurre la novita' e' il consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati, che ha presentato in proposito un emendamento alla delibera sul Tpl in discussione in queste settimane a Palazzo Marino. La misura verra' votata nella prossima seduta del Consiglio, lunedi', e la maggioranza e' gia' d'accordo ad approvarla. "E' inaccettabile - spiega Abbiati - che i nostri amici a quattro zampe debbano pagare un salatissimo biglietto per poter accompagnare i propri amici umani nei loro spostamenti sui mezzi pubblici. La gratuita' del biglietto sarebbe di sicuro un incentivo a non lasciare a casa i nostri cuccioli, ma a portarli sempre con noi, com'e' giusto che sia".