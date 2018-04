A Milano commemorazione a campo Rsi



Un centinaio di persone ieri hanno partecipato alla commemorazione al Campo X del cimitero maggiore di Milano, dove sono sepolti i gerarchi fascisti e i morti dell'Rsi. 'Presente' hanno risposto, all'invito "per tutti i camerati caduti del campo X" e "per tutti i camerati caduti della Repubblica Sociale Italiana". La notizia è stata riportata dal sito di "Radio popolare".



Anche nel 2017 la commemorazione di destra si era tenuta prima del 25 aprile per evitare divieti ed eccessive polemiche.