A Milano i volti di Gambero Rosso Channel brindano con Primitivo di Manduria

Il Primitivo di Manduria insieme ai volti di Gambero Rosso Channel per celebrare a tavola l’arrivo delle feste natalizie. Le etichette del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria saranno protagoniste dell’evento promosso da Gambero Rosso 20 anni di Gambero Rosso HD. Una cena spettacolo che proporrà a Milano (IBM studios), martedì 10 dicembre, una tavola imbandita d’autore abbinata alla doc pugliese. Una serata all’insegna del gusto e del divertimento con gli chef che si alterneranno tra palco e cucina per raccontarsi a tu per tu con gli ospiti in sala. L’evento sarà seguito dalle telecamere di Gambero Rosso Channel che realizzerà per l’occasione uno speciale televisivo in onda durante le festività natalizie sul canale 412 di Sky.

L’appuntamento con 20 anni di Gambero Rosso HD è ormai una certezza del calendario gastronomico, e offre ogni anno al pubblico del canale tematico di Gambero Rosso (412 su Sky) l’opportunità di incontrare i propri beniamini in occasione di una serata di festa, all’insegna della buona cucina. Con i veterani del gruppo, come Giorgione, Igles Corelli, Max Mariola, Maurizio Santin e tanti altri.

La mattina sempre a Milano si terrà il convegno ‘20 anni di Gambero Rosso, l’eccellenza dell’enogastronomia su Sky’. Un percorso che ripercorrerà la storia del primo canale televisivo italiano dedicato al cibo e al vino. Alla fine del convegno il lunch prevedrà la degustazione dei vini del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.