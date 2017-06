A Milano il Governatore Rotary più giovane al mondo: Andrea Pernice



Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il salone d’onore della Triennale di Milano in viale Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore.



Con i suoi 42 anni d’età, Pernice sarà il Governatore più giovane del mondo e nel corso della serata illustrerà il programma per il Distretto metropolitano milanese che guiderà fino al 2018, ispirandosi ai valori di inclusione, solidarietà e pace. In particolare, presenterà gli accordi siglati con Protezione Civile e Regione Lombardia e le attività specificatamente pensate per l’area milanese.