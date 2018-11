A Milano il killer del parafango: vandalizza le auto, non viene cacciato

“Il Killer del parafango”, non è un titolo di un B movie ma il nome di una pagina Facebook che monitora le attività di un misterioso personaggio che si aggira nel Municipio 9 di Milano, tra viale Fulvio Testi, via Imbonati, via Valassina e piazza Maciachini. L'uomo sembra "divertirsi" a prendere a calci le carrozzerie delle vetture parcheggiate, rovinando in particolare i parafango. La pagina facebook raccoglie le denunce dei malcapitati le cui auto sono capitate sotto i calci del “killer” e che si trovano a dover sborsare diverse centinaia di euro per le riparazioni. Della vicenda si sta occupando anche Radio Lombardia: sulla chat della radio è emerso che non si tratta così di atti vandalici sporadici e casi isolati. Sono infatti centinaia gli automobilisti della zona 9 che hanno avuto l’auto danneggiata.

Ma chi può essere l'autore della "strage"? In zona pare aggirarsi un iracheno di 36 anni già individuato e fermato lo scorso inverno a cui sono imputabili cinque casi di vandalismo (quelli in cui è stato colto in flagrante). Il soggetto (ripreso dalle telecamere) si muove con una bicicletta del bike sharing e colpisce con un calcio i parafanghi delle auto. Mentre mesi fa trascorreva le notti nella ex Manifattura Tabacchi di viale Fulvio Testi sembra che ora abbia trovato rifugio in qualche scantinato di via Imbonati. Lo scorso inverno era stato individuato dai carabinieri e denunciato per danneggiamento aggravato plurimo, poi sembrava sparito ed è inveve improvvisamente ricomparso in queste settimane lasciando una scia di auto “bollate” col suo marchio.

I cittadini e i frequentatori del Municipio 9 sono esasperati e chiedono l’intervento delle istituzioni e delle autorità preposte perché è evidente che si tratta di un soggetto con problemi relazionali visto che non compie i vandalismi con lo scopo di avere benefici per sé.