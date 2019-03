A Milano il premio Don Tonino Bello

La cerimonia di consegna del Premio Don Tonino Bello si terrà a Palazzo Marino sabato 16 marzo alle 17,00. Si tratta della prima edizione dell’iniziativa che vuole premiare eroi civili del nostro tempo ispirandosi all’esempio del “Vescovo degli ultimi”.

Don Tonino Bello fu vescovo della diocesi di Molfetta (Bari) dal 1982 al 1993 e presidente nazionale di Pax Christi, prematuramente scomparso per un male incurabile il 20 aprile 1993 e di cui è in corso il processo di beatificazione. Con la Città di Milano don Tonino ebbe un rapporto particolare: il 7 dicembre 1989, infatti, fu chiamato dall’allora arcivescovo, il cardinale Carlo Maria Martini, in occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio, per proporre una riflessione durante il tradizionale “Discorso alla città”.

Il Premio, istituito dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano e dalla Fondazione don Tonino Bello di Alessano con la collaborazione dellaSocietà di Mutuo Soccorso CESAREPOZZO, è alla sua prima edizione.

La cerimonia sarà aperta dal Presidente del Consiglio Comunale di Milano, dottor Lamberto Bertolè, e dai saluti del presidente dell’Associazione Regionale Pugliesi, il generale Camillo de Milato, e del presidente della Fondazione don Tonino Bello, prof. Giancarlo Piccinni. Seguirà l’intervento di don Luigi Ciotti e la conclusione con la lettura delle motivazioni e la consegna del Premio, nato per offrire un riconoscimento a persone che si sono distinte per l’impegno nella solidarietà e nel volontariato, nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e per aver operato in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura, della legalità e della convivialità tra popoli e culture.