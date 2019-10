A Milano la prima Boutique del Movimento Urban Fitness con format 'Health'

Il nuovo format Urban Fitness Health si posiziona sul mercato come soluzione originale e unica nel segmento del fast fitness che consente di avere all’interno dello stesso spazio differenti corner e offrire, contemporaneamente, a target diversi, allenamenti personalizzati, unici e integrati con la tecnologia EMS. In un ambiente esclusivo e tecnologicamente all’avanguardia, oltre alla classica postazione EMS e alla nuova zona cardio con un nuovo dispositivo specifico per attività Cardio HIIT (High Intensity Interval Training), Urban Fitness Health prevede l’inserimento del D-Wall, il primo muro digitale interattivo con sistema di valutazione funzionale in real time realizzato da TecnoBody.

“Da sempre – afferma Federico Servadio, fondatore Urban Fitness – la nostra mission è quella di rivolgere un’attenzione globale alla salute del cliente. Siamo continuamente alla ricerca di nuove collaborazioni, per rimanere unici nel settore e offrire ai nostri clienti la migliore tecnologia presente sul mercato. Per questo abbiamo scelto TecnoBody, azienda italiana leader mondiale nell’ambito della riabilitazione, del recupero funzionale e dell’Health Fitness. Abbiamo siglato una partnership esclusiva per il canale EMS, così da dotare i Centri Health con il D-Wall, lo specchio digitale che coniuga la qualità del movimento al divertimento. Milano ospiterà per prima questo format, ma entro il 2019 sul territorio italiano avremo già attivi 10 Urban Fitness Health”.

FUNCTIONAL & DIGITAL TRAINING, CARDIO, SPORT PERFORMANCE E DIVERTIMENTO: IL FORMAT CHE RIVOLUZIONA L’ALLENAMENTO

“Grazie all’attività di ricerca della nostra Academy – dichiara Adriano Silvestri, Responsabile Sviluppo Urban Fitness – oggi siamo in grado di proporre nei Centri Health un’ampia scelta di protocolli e permettere così a tutti di allenarsi con innovativi strumenti tecnici e di monitoraggio per rendere ogni allenamento sempre più efficace e personalizzato. Con l’inserimento del D-Wall abbiamo messo a punto 4 nuovi protocolli: Digital Re-Education per chi vuole recuperare simmetria e tono muscolare dopo un infortunio o un lungo periodo di inattività; Digital – Balance per riattivare la muscolatura e recuperare l’equilibrio in modo graduale e con semplici esercizi; Digital – Cardio per dimagrire e riattivare il metabolismo con innovativi esercizi dinamici; Digital – Functional per chi vuole potenziare tutti i distretti corporei principali e avere in poco tempo un corpo più tonico e forte. Il nuovo specchio digitale consente ai nostri trainer di fare una valutazione iniziale circa la postura, agilità, equilibrio e programmare, di conseguenza, esercizi personalizzati combinati con la tecnologia EMS ed eseguiti con maggiore precisione e in totale sicurezza”.

Il primo Centro Health Urban fitness è a Milano in Corso di Porta Romana 106. Le prossime aperture sono previste a Brescia, Cesena, Legnano, Napoli, Rimini, Roma e Torino.