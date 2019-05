A Milano Lygia Pape alla Fondazione Carriero

di Carolina Lombardini

La Fondazione Carriero propone la prima personale, presso un’istituzione italiana, dell’artista brasiliana Lygia Pape (Nova Friburgo, 1927 - Rio De Janeiro, 2004). La mostra è stata organizzata in stretta collaborazione con Projecto Lygia Pape e prende in considerazione l’arco di opere realizzate tra il 1952 e il 2000.

È un’importante occasione per conoscere un’artista che è, senza dubbio, una delle figure più significative e influenti dell’arte brasiliana del Novecento.

Gli spazi della Fondazione si prestano perfettamente all’opera di Pape tramite una sapiente disposizione del suo lavoro che si dispiega in ogni sala con un carattere proprio e autonomo.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta l’artista si avvicina ai movimenti attivi in Brasile di Arte Concreta e Neo Concreta e, partendo da questi, si sposta verso la possibilità di forzare i limiti dell’astrattismo fino ad arrivare a coinvolgere totalmente nella sua opera lo spettatore.

Questo accade in maniera evidente nell’ultima sala del percorso in cui il visitatore si trova immerso in uno spazio buio dove emerge l’opera di Pape, Ttèia 1 (2000), composta da fili oro e argento sospesi dal pavimento al soffitto creando forme geometriche tridimensionali sempre mutevoli, nel colore e nelle sembianze a seconda del punto di vista dell’osservatore. Pape riesce così a stimolare tutti i canali percettivi dello spettatore reinventando il rapporto tra opera e spettatore.

In mostra, nelle prime sale al pian terreno, troviamo il lavoro Livro do tempo (1965) dove possiamo osservare sculture in formato medio e grande che sono varianti della forma del quadrato per creare forme all’infinito. Ogni elemento ha un proprio colore e può essere visto come una pagina fatta di legno.

Proseguendo il percorso vediamo l’opera Livro Noite e Dia (1963 - 1976) e Livro da Criaçao (1959 - 1960) in cui i libri, intesi come oggetti, diventano carichi e portatori di emozioni ed esperienze.

Invece nel ciclo di incisioni su legno chiamata Tecelares (1952- 1957), che troviamo al secondo piano, Pape trasferisce alla xilografia un approccio concettuale in cui la tradizione popolare brasiliana e le ricerche costruttiviste europee si fondono con estremo equilibrio.





Fondazione Carriero, Via Cino del Duca 4, Milano

Martedì – Domenica dalle 11.00 alle 18.00

Ingresso libero

Chiuso il lunedì