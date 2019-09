A Milano nascono 65 imprese al giorno



A Milano nascono 65 imprese al giorno 23.883 sono le nate nel 2018. Primi settori: lavori di costruzione specializzati con 1.764 imprese iscritte nell’anno, commercio con 1.424 all’ingrosso e 1.306 al dettaglio, consulenza aziendale con 787, ristorazione con 757, le immobiliari con 716. Bene i servizi per la persona con 664, l’innovazione e-commerce e informatica con 489, le imprese per l’ambiente e il paesaggio con 489. Tra i primi settori anche sport con 85 imprese in più e intrattenimento con 82. Emerge da una elaborazione della dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese anno 2018 e 2017.



Da un aggiornamento sul secondo trimestre 2019 (marzo – giugno), le iscrizioni sono state circa 8 mila a Milano, Monza Brianza e Lodi, di cui 6 mila a Milano, 15 mila in Lombardia e 92 mila in Italia, un dato in linea rispetto a un anno fa. Ha dichiarato Massimo Ferlini, presidente di Formaper, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “La Camera di Commercio, in collaborazione con la sua azienda speciale Formaper, promuove i bandi pubblici per lo start up d’impresa che rappresentano una opportunità per incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale, già fortemente presente sul nostro territorio. Ci sono agevolazioni interessanti in particolare per i giovani e per imprese con sede nelle periferie di Milano. Formaper fornisce un supporto a coloro che vogliono presentare domanda per accedere a questi Bandi.” I Bandi e i servizi a supporto della presentazione delle domande, verranno presentati venerdi 20 Settembre dalle ore 10,00 alle ore 12,30 in Camera di Commercio – Via Meravigli 9/b. Partecipazione gratuita. Programma e iscrizioni on line. Crescono le imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi nell’anno 2018: +0,9%, grazie soprattutto a Milano che aumenta dell’1,2% e arriva a contare 303 mila imprese attive rispetto alle circa 300 mila dell’anno precedente con un saldo positivo di 3.500 attività in più. Stabili Monza Brianza e Lodi così come Lombardia e Italia. Insieme i tre territori arrivano a quasi 382 mila imprese e rappresentano circa la metà del totale regionale (46,4%) e il 7,4% di quello nazionale. Operano soprattutto nel commercio (95 mila di cui 75 mila a Milano dove sono stabili), nelle costruzioni (56 mila di cui 41 mila a Milano, rispettivamente +0,3% e +0,5%) e nelle attività immobiliari (36 mila di cui 30 mila a Milano, +0,7% e +1,1%). Tra i primi settori crescono soprattutto: a Milano le attività finanziarie e assicurative e quelle professionali, scientifiche e tecniche (+4%), i servizi alle imprese (+2,8%) e le attività di alloggio e ristorazione (+2%). A Monza e Brianza i servizi alle imprese e le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2%). A Lodi i servizi di informazione e comunicazione (+2%) e la ristorazione (+1,3%). Stranieri a Milano a quota 16% pari a 48.916 imprese (erano il 15,7% nel 2017); sono invece 53.680 le attività a guida femminile, pari al 18% del totale (erano il 17,6%); imprese giovanili 24.479, pari all’8% (erano l’8,1% nel 2017).



A Monza Brianza stranieri a quota 6.718 imprese (11%); imprese femminili al 18% (11.597); imprese giovanili 5.528 (9%). A Lodi imprese straniere 1.889 (13%); imprese femminili 2.801 (19%), imprese giovanili 1.371 (10%). Le imprese di Milano Monza Brianza e Lodi danno lavoro nel 2018 a 2 milioni e mezzo di addetti, di cui 2,2 milioni solo a Milano. Rappresentano il 60% del totale lombardo di 4 milioni e un lavoratore su sette in Italia (14,4%). È il commercio tra ingrosso e dettaglio il settore con il maggior numero di addetti (478 mila di cui 419 mila a Milano) seguito dai servizi alle imprese (445 mila di cui 430 mila a Milano) e dal manifatturiero (451 mila di cui 356 mila a Milano). (impr