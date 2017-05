A Milano è nata una stella: Sala. Lo spillino di Mario Rossi

Beppe Sala



E’ nata una stella nel firmamento (nebuloso) della politica italiana. Si chiama Beppe Sala che ha portato in piazza centomila persone per difendere Milano, città aperta e solidale. Aperta ai migranti e solidale con loro, qualsiasi ragione li porti nel nostro paese. Poco importa se i milanesi attendano qualche cambiamento nelle banlieue dove crescono disperazione e abbandono. Sabato 20 maggio Sala ha gettato un ponte verso la grande politica, la politica nazionale. In una parola, verso palazzo Chigi. E d’altra parte Sala è l’uomo che sa cogliere le occasioni. Da direttore generale del Comune di Milano, accettò da Letizia Moratti l’incarico di guidare l’Expo. E trasformò questo incarico in una grande opportunità. Quando le manette iniziarono a tintinnare al primo piano di via Rovello e ad essere coinvolti nell’inchiesta della procura furono i suoi più stretti collaboratori, accettò di buon grado il suggerimento di Matteo Renzi e accolse a braccia aperte Raffaele Cantone, santo protettore dell’Autority anti corruzione. Anche allora colse l’opportunità. E quando il premier Renzi gli propose di candidarsi a sindaco, passando le sue giornate a tessere le meraviglie di Expo, Sala colse l’occasione e – sebbene per il rotto della cuffia – fu eletto sindaco. Sala: l’uomo che non si gira dall’altra parte, ma volge sempre lo sguardo dalla parte giusta.



di Mario Rossi