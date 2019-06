A Milano ogni giorno 1 medico denunciato, Arbitrato della Salute la soluzione

300mila cause pendenti contro i medici in tutta Italia, solo a Milano ogni giorno un camice bianco viene denunciato. Numeri che raccontano la situazione da Far West nella quale i nostri professionisti sanitari sono costretti a lavorare ogni giorno, in un clima da “caccia al medico” che ne compromette la serenità e la necessaria alleanza terapeutica con i pazienti.

Da tutto ciò è nata l’esigenza di individuare una soluzione conciliativa, l’Arbitrato della Salute, lanciata dal Gruppo Consulcesi, network legale leader in ambito sanitario, che oggi si trasforma in una iniziativa legislativa annunciata dal Presidente della Commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri; argomento al centro dell’incontro tenutosi presso l’OMCeO Milano,moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Alessandro Galimberti. Nel corso dell’evento spazio anche alle numerose vertenze e criticità che affliggono il comparto medico sanitario: dai turni massacranti alle borse di studio non corrisposte regolarmente agli specializzandi ‘78-2006 e ai colleghi medici di Medicina Generale fino appunto al sempre più preoccupante contenzioso medico-paziente. Significativa la presenza dei massimi rappresentanti della sanità italiana tra cui il Segretario generale della FNOMCeO Roberto Monaco.

«L’Arbitrato della salute – spiega il senatore Sileri - è un ottimo modo per ristabilire un equilibrio nel rapporto tra medici e pazienti. Con 300mila cause giacenti nei tribunali contro dottori e strutture sanitarie è per forza di cose necessario intervenire per snellire le liti temerarie. Dobbiamo tornare ad un rapporto sano tra i cittadini e la sanità».

«I temi affrontati durante questo importante incontro sono molteplici: dall'innovazione tecnologica in campo medico ai benefici che questa può apportare alla professione. Ma non solo, anche arbitrato e contenzioso medico-paziente hanno rappresentato un interessante focus che merita di essere approfondito», afferma Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, aggiungendo: «Negli ultimi anni abbiamo sicuramente vissuto ad un'evoluzione nell'approccio nei confronti dei medici e dei loro errori, iniziato da alcune importanti sentenze proprio del Tribunale di Milano e continuato nella Legge Gelli. Oggi registriamo questa importante proposta che potrebbe ulteriormente raffreddare il contenzioso. Inoltre, si potrebbe ulteriormente stimolare quello che oggi fanno già moltissimi Colleghi e cioè creare un eccellente rapporto empatico con il proprio paziente, attraverso la certificabilità della soddisfazione del paziente stesso attraverso strumenti moderni come la tecnologia Blockchain!».