COVA - Echeggia ancora nei vecchi laboratori Cova l'eco della voce del Maestro Verdi, di casa nell'antica Pasticceria Cova, che d'abitudine ordinava direttamente al Capo Pasticcere il "suo" panettone per la moglie Peppina. La tradizione del panettone di Cova risale ai primi dell'Ottocento. Riconosciuto ed apprezzato per il suo gusto delicato ed inconfondibile, ha saputo conquistare migliaia di palati. Semplici i selezionati ingredienti tra cui farina di grano tenero, lievito naturale, zucchero, burro di primissima qualità, uova fresche e frutta candita unitamente ad una segretissima ricetta gelosamente custodita nelle mani esperte del Mastro Fornaio. Cova - via Montenapoleone, 8 Milano

A Milano oltre 24 mila le imprese del Natale

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Dalla pasticceria fresca allo spumante, dai gioielli ai giocattoli, dai cosmetici alle piante, dal catering ai tour operator, sono 24 mila le imprese dei settori legati al Natale a Milano su 66 mila in Lombardia (36,2% del totale) e 477 mila in Italia (5%). In complesso i settori milanesi crescono dell’1,2% in un anno e del 10,4% in cinque, un aumento superiore rispetto a quello lombardo (rispettivamente: +0,1% e +3,6%) e italiano (+0,7%, +5,6%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro imprese relativi al terzo trimestre 2019, 2018 e 2014. Gli addetti dei settori legati al Natale sono 166 mila a Milano, la metà del totale lombardo che è di 347 mila e su 1,9 milioni in Italia (8,7%). Ha dichiarato Guido Bardelli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Il periodo natalizio con le sue tradizioni e i suoi preparativi coinvolge da vicino le imprese del territorio che contribuiscono a creare l’atmosfera della festa. Un simbolo importante che lega in modo particolare Milano al Natale, è il panettone. È vasta l’offerta di servizi e prodotti proposti alle famiglie. Anche i visitatori sono sempre più numerosi, attirati dalle decorazioni e dalle iniziative proposte. Un’occasione di business e di lavoro per tanti ma anche un modo per far conoscere e valorizzare la qualità del nostro made in Italy”.

Per la casa a Natale i trend sono gli alberi di Natale monocolore per il 43% e il presepe illuminato per il 38%, ma anche addobbi sospesi per il 32%. È il quadro che emerge dall’indagine, in prevalenza su Milano e la Lombardia, promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children”. “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano con l’Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo.

Sono circa 150 i pasticceri e i panettieri di Milano, Monza Brianza e Lodi che aderiscono. Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale. Informazioni anche sul sito https://www.yesmilano.it/ e agli Infopoint di Palazzo Giureconsulti e Palazzo Reale. Principali settori del Natale a Milano sono: le attività di ristorazione, con oltre 10 mila imprese su 27 mila in regione e 192 mila in Italia; i bar con 8 mila su 24 mila in regione e 148 mila a livello nazionale, gli alloggi con 1.446 attività su 4.623 in Lombardia e 56.252 in Italia, i tour operator e le agenzie viaggio con 1.163 su 2.456 e 16.376. In crescita, produzione di pasticceria fresca (+9,7% in un anno), alloggi (+7,1%) e ristorazione (+3,4%).