A Milano ora si fa anche il vino. Nasce Cantina Urbana



Inaugurazione della prima cantina urbana a Milano il prossimo 10 ottobre. SI chiama "Cantina Urbana", appunto, lungo il Naviglio, in via Ascanio Sforza 87. L'idea è, come scrive Pambianco, di Michele Rimpici, ex Signorvino ed ex Cavit, colpito due anni fa dall’esistenza di una formula analoga a New York. “Dopo aver visto la prima cantina in città a Brooklyn, mi sono appassionato – racconta Rimpici a Pambianco Wine&Food – e ne ho trovate varie in Europa: una a Parigi, ben quattro a Londra di cui due aperte quest’anno e perfino una a Göteborg in Svezia. A quel punto mi sono detto: quale miglior posto per avviare questa formula in Italia se non Milano?”.



La prima annata prodotta potrà essere degustata il prossimo anno. Il nome dell’etichetta? Naviglio Rosso, prodotta con uve Barbera e Croatina coltivate in Oltrepò e vinificate a Milano, dopo un passaggio in anfora. Nell’attesa, sarà comunque possibile degustare i vini che altri viticoltori italiani hanno realizzato sulla base del gusto e delle regole di Michele Rimpici, autore della selezione delle uve e del blend delle bottiglie disponibili all’acquisto.



Rimpici per costituire Cantina Urbana ha coinvolto due soci finanziatori con quote di minoranza. Essere a Milano, a 3 km da piazza Duomo, apre scenari interessanti per Cantina Urbana in termini di organizzazione di eventi, delivery, tasting. Nasce pertanto un format nuovo, fondato sull’essere una cantina autentica.