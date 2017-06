Milano piscina Argelati

A Milano Palazzo Marino e musei civici aperti per il ponte del 2 giugno



Un 2 giugno di eventi a Milano. Visite a Palazzo Marino e ai Musei civici gratuiti, concerto in Duomo, evento Coni in piazza del Cannone e apertura straordinaria dei centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni





TUTTI GLI EVENTI - Visite a Palazzo Marino e ai Musei civici gratuiti, concerto in Duomo, evento Coni in piazza del Cannone, apertura straordinaria dei centri balneari Argelati, Lido, Romano e Scarioni. Sono alcune delle iniziative in programma a Milano per il ponte della Festa della Repubblica.



Oggi, 71° anniversario della fondazione della Repubblica, il programma prevede, in particolare, visite nella sede del Comune, compreso l'ufficio del sindaco, dalle ore 10 e fino alle ore 20. Sono in agenda anche due momenti musicali: alle ore 15.30 con la Banda della Polizia locale di Milano "Cordialis Rigoris" e alle ore 17.30 con la Civica Orchestra di Fiati. Sabato 3 giugno all'interno del Duomo, alle ore 21, la Veneranda Fabbrica offrirà alla città una serata gratuita aperta a tutti: l'Orchestra e il coro del Teatro di San Carlo di Napoli, diretti dal Maestro Zubin Mehta, presenteranno uno dei lavori più conosciuti del repertorio sinfonico di Ludwig Van Beethoven: la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125. Il concerto è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, dalle ore 20.15. Non è necessaria prenotazione. Domenica 4 giugno, alle ore 11, in Sala Alessi si terrà il secondo appuntamento di "Palazzo Marino in musica" con un concerto dedicato a Claudio Monteverdi (ingresso gratuito).



Torna anche "Domenica al Museo", l'iniziativa del Comune di Milano e del Mibact che prevede l'apertura gratuita dei musei ogni prima domenica del mese. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente, oltre alla Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, la GAM|Galleria d'Arte Moderna, il Museo Archeologico, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, il Museo di Storia Naturale, l'Acquario, il Museo della Pietà Rondanini, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina. Al Castello Sforzesco, inoltre, si terrà l'iniziativa "Bimbi al Castello" con un programma di attività per adulti e bambini, alla scoperta delle merlate e dei camminamenti, del Museo degli Strumenti Musicali e di quello delle Arti Decorative. Tra le attività gratuite si segnalano i laboratori didattici 'C'era una volta il Castello' a Sforzinda (alle 14 e alle 16, per bambini dai 6 ai 13 anni) e il laboratorio di canto corale e teatro proposto dall'Associazione Solo Canto (dalle 14 alle 18, per bambini dagli 8 ai 13 anni), che si uniranno la sera nel coro dell'opera per voci bianche Chip and his dog di Gian Carlo Menotti.