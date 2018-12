A Milano tolto il blocco del traffico: migliora la qualità dell'aria

Milano, tolto il blocco dei diesel euro 4

Dopo tre giorni, viene rimosso il blocco del traffico grazie al vento e al meteo clemente che hanno ripulito l'aria. La qualità dell'aria nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Cremona è infatti tornata a valori migliori con le polveri sottili sotto il limite dei 50 microgrammi per metro cubo. Per questa ragione la Regione ha deciso di revocare le limitazioni temporanee di primo livello. "Per la giornata di lunedì dicembre, le previsioni sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti", spiegano dalla Regione.