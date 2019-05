A Milano torna l'Estate Sforzesca con 82 appuntamenti

Sessantadue serate dedicate alla musica (dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel al punk), diciassette al teatro, sei alla danza, per un totale di ottantadue appuntamenti, otto dei quali pensati espressamente per i bambini e i ragazzi. Questi alcuni numeri della settima edizione di 'Estate Sforzesca', la rassegna di musica, teatro, danza che quest'anno propone una programmazione che copre tutta la stagione estiva milanese - dal 7 giugno al 25 agosto - e ben 82 date in cartellone: praticamente uno spettacolo a sera per tutta l'estate. Il programma di "Estate Sforzesca", promosso e coordinato dal Comune di Milano, e' stato costruito selezionando le migliori proposte provenienti dai diversi operatori culturali che hanno risposto all'invito del Comune di Milano. "Estate Sforzesca e' diventata negli anni la piu' lunga e densa rassegna italiana estiva di spettacolo dal vivo - afferma l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - con un'offerta estremamente coinvolgente, grazie ad un programma che spazia tra generi e linguaggi diversi, e inclusiva di tutti gli operatori culturali che partecipano con proposte originali e attrattive per un'estate milanese sempre piu' ricca e vivace".

Dal 2013 - anno della prima edizione - la rassegna ha visto quasi triplicare gli appuntamenti in programma (da 30 a 82), e dunque il pubblico, continuando a mantenere un prezzo calmierato per tutti gli spettacoli a pagamento (60 in questa edizione) e tutti gli altri a ingresso gratuito (22). Sono sempre 500 i posti a sedere disponibili, mentre l'area spettacolo ha una capienza di circa 2mila persone in piedi. Tra le novita' di questa edizione il punto bar ristoro, che sara' allestito nello stesso Cortile delle Armi e restera' aperto durante gli spettacoli, e una rassegna ecofrendly oltre ad una dotazione totalmente plastic free grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, Edison, Legambiente e Novamant. Sul palco coperto allestito in Cortile delle Armi al Castello Sforzesco protagonista sara' la musica con decine di spettacoli di tutti i generi musicali.