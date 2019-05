A Pregnana Milanese, un condomino picchia brutalmente una 43enne

A Pregnana Milanese, un condomino picchiata brutalmente una 43enne

Una 43enne e' stata brutalmente picchiata da un condomino che vive nella palazzina dove la donna gestisce un negozio di fiori. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Pregnana Milanese. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, un fabbro di 57 anni conosciuto nel palazzo per continue liti condominiali, si e' introdotto nel negozio della donna e l'ha presa a schiaffi, calci e pugni, fratturandole due costole. Apparentemente non c'è un motivo per l'aggressione. Mentre la donna era sdraiata a terra con il suo aggressore seduto a cavalcioni sopra di lei, un condomino ha dato l'allarme. La negoziante è stata portata in ospedale a Niguarda, si sospettano lesioni al fegato. La prognosi è di 40 giorni. Il 57 enne e' stato arrestato dai carabinieri.

"Io non abito neanche qui, non abito qui", avrebbe detto la negoziante a soccorritori e carabinieri. "Il prossimo sei tu" avrebbe detto il 57 enne scappando al vicino di casa intervenuto ad aggressione ancora incontro dando l'allarme, prima che i carabinieri lo trovassero per arrestarlo.