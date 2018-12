A rischio il giro sui Navigli, dal primo gennaio stop ai battelli

di Fabio Massa



Il rischio è concreto. Quest’anno per la prima volta dopo molti anni, il primo gennaio, in pieno periodo natalizio e dunque con la città ricolma di turisti, il servizio di navigazione sul Naviglio potrebbe essere sospeso.



Ad oggi infatti, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, non sarebbe stata ancora bandita la gara per l’assegnazione del servizio da parte di Explora, la società regionale che ha in pancia anche la competenza sulla navigazione dei canali cittadini.



Altri anni, per supplire al ritardo burocratico, generalmente veniva assegnata una proroga fino alla nuova aggiudicazione. Anche quest’anno la giunta regionale ha incaricato Explora di garantire il servizio, ma pare che la burocrazia non stia facendo il suo corso. E così, passato il Natale, c’è il rischio che la befana non possa arrivare in barca.

