A settembre con Green Forum Milano diventa capitale delle idee per l'ambiente

Milano sempre più polo attrattivo per le idee e i progetti legati alle tematiche ambientali. Si terrà dal 12 al 14 settembre, presso gli spazi di Milano Congressi, la prima edizione del Milano Green Forum, il laboratorio culturale dedicato a tematiche di attualità che spaziano dall’economia circolare, al design passando per la valorizzazione delle nuove forme energetiche, sino alla comunicazione e alle nuove possibilità occupazionali offerte dai green job. A illustrare i contenuti della manifestazione, questa mattina a Palazzo Marino, l’assessore alla Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Smart City, Cristina Tajani con Costanza Kenda, portavoce del Milano Green Forum.

“Iniziative come queste contribuiscono a fare di Milano il punto di riferimento nazionale sulle tematiche ambientali e dei nuovi modelli economici basati sull’economia circolare e sulla condivisione”. Così commenta l’assessore Tajani, che prosegue: “Le opportunità offerte dalla green economy, e più in generale da tutte le pratiche collaborative, possono rappresentare nuovi modi di intendere e fare impresa, poiché generano moderne forme di comunità e moderni processi economici di cui dobbiamo tener conto e utilizzare al meglio”.

Gli organizzatori, in un format completamente nuovo e dinamico, hanno voluto porre al centro delle tre giorni l’ambiente ed evidenziare come questi temi interessino ogni aspetto della vita quotidiana, evidenziandone il carattere trasversale e permeante. Un progetto culturale che, grazie anche alla partecipazione di speaker internazionali e al patrocinio del Comune di Milano, intende far emergere il capoluogo lombardo quale polo di innovazione e fucina di idee nel settore della sostenibilità e dell’attenzione a tutto il mondo green.

Milano Green Forum, grazie ad una struttura non convenzionale, permetterà al pubblico di partecipare a differenti tipologie di attività. Tre sono i format convegnistici pensati per coinvolgere i differenti tipologie di pubblico: Eureka, in cui innovazione e progetti di ricerca si presentano ai buyer; Legislazione Ambientale, una panoramica di un’intera giornata sulla disciplina legislativa ambientale e le Plenarie, durante le quali rappresentanti del mondo aziendale e speaker internazionali risponderanno alle domande del pubblico/moderatore. Inoltre il format Fuori Green offrirà al visitatore la possibilità di fruire di una rassegna cinematografica dedicata ai temi ambientali e disponibile presso il cinema Anteo CityLife.

“Il Milano Green Forum sarà un laboratorio permanente per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblica amministrazione, imprese, terzo settore e cittadini sul tema ambiente. Un progetto culturale – continua Federico Manca, Project Manager del Milano Green Forum- che aspira ad accrescere la consapevolezza nei soggetti coinvolti e generare nuove forme di condivisione di conoscenza e buone pratiche volte a creare azioni di advocacy trasparente e le condizioni necessarie per un proficuo confronto tra differenti stakeholder per elaborare strategie comuni”.

Una tre giorni dedicata all’ambiente, dove aziende, Pubblica Amministrazione, terzo settore e cittadini saranno coinvolti attivamente, grazie a differenti linguaggi e attività, in un nuovo spazio di formazione e informazione, consapevoli delle ripercussioni che i singoli comportamenti hanno sull’intero ecosistema.

Tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione è consultabile su www.milanogreenforum.it