A2A, finanziamento Bei di 150 milioni per le reti smart



La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha accordato ad A2A una linea di credito di 150 milioni di Euro, avente un periodo di disponibilità di 36 mesi e utilizzabile in più tranches con durata di 15 anni. Il finanziamento è finalizzato all’estensione e alla realizzazione di reti smart nei comuni di Milano, Brescia e provincia a supporto dell’elettrificazione e della transizione energetica.



Il finanziamento contribuisce al perseguimento degli obiettivi SDG 9 (Industry innovation and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable cities and communities) e SDG 13 (Climate action), migliorando la qualità del servizio e la resilienza della rete. Gli investimenti oggetto del finanziamento consentono un risparmio stimato in 33 mila t di CO2 all'anno, a conferma del continuo impegno di A2A a contribuire allo sviluppo responsabile e sostenibile dei territori in cui opera. Il finanziamento rappresenta un ulteriore rafforzamento della relazione tra il Gruppo A2A e la BEI, è in linea con il piano industriale e di sostenibilità di A2A e rientra nella strategia finanziaria del Gruppo, volta a garantire flessibilità finanziaria, allungare la durata media del debito e a diversificare le fonti di finanziamento sostenibile a condizioni competitiv