A2A scommette sui giovani talenti e partecipa al primo Campus Party in Italia

A2A Smart City protagonista a Campus Party, l’evento internazionale sul talento e sull’innovazione, dedicato ai giovani dai 18 ai 28 anni, ospitato alla Fiera Milano Congressi (MiCo) dal 20 al 23 luglio 2017. Il Gruppo A2A ha scelto di partecipare a Campus Party in linea con la volontà di ricoprire un ruolo sempre più importante come open innovator e, tramite A2A Smart City, costruire le città del futuro. Durante la tre giorni sarà presente all’evento uno spazio dedicato dove i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la realtà del Gruppo A2A e di A2A Smart City, e di mettersi in gioco registrando un “video curriculum” che potrebbe aprire le porte di future opportunità lavorative: in soli due minuti i ragazzi possono raccontare come immaginano la smart city del futuro, dando libero sfogo alla loro creatività ed inventiva.



In occasione di Campus Party A2A Smart City ha rivolto ai ragazzi l’invito a partecipare al “Senseable City Hackathon - Make Sense to Sensors”: l’idea su cui si basa l’hackathon è una città che dinamicamente si pone in rapporto con i suoi abitanti attraverso i sensori, che a loro volta “percepiscono” la nuova digital city. L’obiettivo è trovare soluzioni che uniscano l’Internet of Things con i bisogni dei cittadini di domani. Nella serata di premiazione del 22 luglio verrà incoronata l’idea più open ed innovativa, che sarà premiata con due stage in A2A Smart City e con la possibilità di realizzare concretamente il proprio progetto.



“Il Gruppo A2A prosegue nel percorso di quella che abbiamo voluto identificare come “Città2a”: un nuovo modello di multiutility basato su persone, energia, reti, ambiente e nuove tecnologie per disegnare il domani delle città - commenta Valerio Camerano Amministratore Delegato del Gruppo –Con Campus Party vogliamo andare avanti in questo cammino puntando sui giovani talenti, offrendo loro la possibilità di esprimere le proprie capacità e garantendo una esperienza nel mondo del lavoro che permetta di veder realizzata concretamente la loro idea di Smart City”. Durante l’evento i giovani “campuseros” possono ancora iscriversi all’hackathon online sulla piattaforma dedicata di Campus Party. Nella tre giorni di evento A2A Smart City affiancherà i partecipanti con attività di tutoring volte ad aiutare ed indirizzare i ragazzi nella realizzazione delle loro proposte.



A2A Smart City ha già realizzato progetti smart in importanti realtà metropolitane come Milano, Brescia e Bergamo. A Brescia ha inoltre sede lo Smart City Lab, struttura di ricerca e sviluppo per la realizzazione di tecnologie digitali innovative IoT (internet of things) da applicare alla gestione dei servizi dedicati al territorio. Nello Smart City Lab vengono sperimentate e realizzate applicazioni digitali come lo Smart Bin, il cestino dei rifiuti intelligente capace di segnalare alla centrale operativa quando necessita di essere svuotato. O lo Smart Building per realizzare sistemi di telelettura dei consumi (Smart Metering), di monitoraggio ambientale e di Smart Infrastructure, che permettono il controllo dello stato dei suoli, la manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua. Il Lab si occupa anche di mobilità sostenibile, con soluzioni per lo Smart Parking, car, moto e bike sharing e il controllo delle colonnine di alimentazione dei veicoli elettrici. La struttura di ricerca ha inoltre potenziato le soluzioni già esistenti di Smart Security e sta lavorando su progetti per lo Smart Healthcare per la teleassistenza, telediagnostica e assistenza domiciliare, con programmi dedicati al monitoraggio di soggetti deboli, e Smart Government, con sistemi digitali per fornire informazioni e servizi al cittadino.



Le attività di A2A Smart City vanno oltre le città, con progetti e iniziative legati alle Smart Land e allo Smart Agrifood, come le attuali collaborazioni con aziende e consorzi in ambito vinicolo e agricolo: grazie al monitoraggio vitivinicolo e biologico con soluzioni smart è possibile ottenere alcuni importanti benefici ambientali ed economici, quali la riduzione dell’uso dei fertilizzanti, dell’acqua o dei trattamenti fitosanitari.



A2A Smart City è la società del Gruppo A2A creata per offrire servizi smart e disegnare la città del futuro: è attiva nella ideazione e realizzazione di applicazioni digitali evolute a servizio dei territori con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini, migliorarne la qualità e puntare su un modello di sviluppo sostenibile.