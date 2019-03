A2A Smart City presenta l’hackathon su mobilità, energia e sostenibilità

Soluzioni innovative per la mobilità urbana, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, per rendere le città sempre più smart. Questi i temi su cui verranno chiamati a sfidarsi i talenti digitali che il 16 e 17 marzo prederanno parte all’hackathon promosso da A2A Smart City, content partner della Digital Week, presso la Casa dell’Energia di Milano.

“LoRa&the City: make a (sexy) sense of sensors”, è il nome della sfida, lanciata in partnership con Bosch, Google Cloud, GoReply, con il supporto organizzativo di Codemotion e il supporto tecnologico di Arduino, per stimolare la genialità digitale e incrociare Big Data, Internet of Things, sensori e infrastrutture.

Saranno due le sfide per i partecipanti: una a tema “Urban Mobility and monitoring” sui temi di monitoraggio e ottimizzazione delle risorse cittadine, dalla qualità dell’aria ai trasporti alla crescita della popolazione urbana; la seconda, “Energy and Sustainability”, legata all’efficienza energetica, i consumi, la sostenibilità ambientale. Esperti di intelligenza artificiale e cognitiva, sviluppatori, analisti, specialisti marketing e web designer riuniti in team avranno ora 18 ore di tempo per studiare un progetto partendo dai dati reali forniti dai sensori posati a Milano da A2A Smart City.

I team vincitori delle due challenge riceveranno un premio di 3000 euro in buoni Amazon. Per iscriversi all’hackathon e per tutte le informazioni in merito all’evento è possibile consultare il sito di Codemotion al link https://events.codemotion.com/hackathons/2019/a2asmartcity/.

I vincitori saranno premiati domenica 17 marzo alle ore 17.30 presso la Casa dell’Energia di Milano (Piazza Po, 3) alla presenza di Marco Moretti Presidente e Amministratore Delegato di A2A Smart City, e di Roberta Cocco Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano.