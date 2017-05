A2A, approvato il bilancio 2016: nuovi nomi nel consiglio

a2a

Via libera dell'assemblea di A2A al bilancio dell'esercizio 2016 e al consiglio di amministrazione della societa', che vede confermati i vertici e rinnovata meta' della squadra. Nel consiglio di 12 membri come atteso restano in carica il presidente Giovanni Valotti e l'a.d. Luca Valerio Camerano. Eletti inoltre il vice presidente Alessandra Perrazzelli, espressione del comune di Milano, come Enrico Corali, Maria Chiara Franceschetti e Gaudiana Giusti (tutti nuovi). Nuovi membri per Brescia sono Norberto Rosini e Alessandro Fracassi, confermato Giovanni Comboni oltre a Valotti. Restano in cda Luigi De Paoli e Secondina Giulia Ravera indicati dai fondi e Giambattista Brivio, espressione del comune di Bergamo.