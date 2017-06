A2A: cda approva stipendi manager, l'ad Camerano nominato anche dg

Valerio Camerano

Il cda di A2A ha deliberato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in merito agli emolumenti delle figure apicali e ha inoltre attribuito all'ad Valerio Camerano anche il ruolo e le funzioni di direttore generale.

Per il presidente Giovanni Valotti e' stato deliberato un compenso annuo lordo di 250mila euro (oltre agli oneri di lordizzazione stimati in 12.745 euro), senza alcuna componente variabile. Il vice presidente avra' un compenso lordo annuo di 40mila euro senza componente variabile, mentre quello dell'ad sara' pari a 120mila euro per la parte fissa e 80mila euro per quella variabile. Infine il direttore generale avra' una retribuzione lorda di 500mila euro l'anno e una variabile, legata al raggiungimento di obiettivi previsti dal piano incentivi, fino ad un valore massimo di 200mila euro.