A2A, dal 9 al 19 aggiornamento dei sistemi e limitazione di alcuni servizi

A2A Energia ha programmato nel mese di agosto alcuni importanti interventi per migliorare i propri sistemi informativi, al fine di garantire un servizio sempre più efficiente e innovativo e di ampliare l’offerta di servizi. I suddetti interventi verranno realizzati da venerdì 9 agosto a lunedì 19 agosto: ai clienti verrà sempre garantita l’operatività per i servizi essenziali e le attività urgenti (come il ripristino delle forniture, la richiesta di informazioni o la consultazione dei dati della fornitura), ma non sarà possibile gestire ed evadere alcune operazioni con i canali di contatto, come ad esempio comunicare l'autolettura del contatore. L’aggiornamento dei sistemi non influirà in alcun modo sull'erogazione delle forniture di elettricità e gas.

Queste temporanee limitazioni riguarderanno tutti i canali di contatto che A2A Energia mette a disposizione dei clienti, in particolare a Milano: • lo sportello di via Francesco Sforza 12 a Milano (che resterà comunque chiuso il giorno 16 agosto); • il Call Center al Numero Verde (da rete fissa) 800.199 955 per i clienti a libero mercato; • il sito a2aenergia.eu, con l’Area Clienti e i Servizi On Line non disponibili. Anche i canali dedicati ai clienti della Maggior Tutela (il Call Center al Numero Verde 800 894 598 e il sito maggiortutela.a2aenergia.eu) saranno interessati dagli aggiornamenti dei sistemi. A2A Energia invita i clienti che avessero necessità di effettuare un’operazione attraverso i canali di contatto sopra citati a inoltrare la richiesta entro giovedì 8 agosto o nei giorni successivi al ripristino dei servizi, ricordando inoltre che agli sportelli l'affluenza è minore in orario pomeridiano e nei giorni della seconda parte della settimana.