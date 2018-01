a2a

A2A: fusione con Acsm-Agam, Aspem, Aevv e Lrh ultimata



E' una vera e propria rivoluzione per il comparto energia del Nord Italia: la milanese A2A ha approvato assieme ai consigli di amministrazione delle altre principali società del territorio lombardo il progetto di partnership industriale e societaria che da tempo allo studio. Ecco nello specifico cosa succede: A sottoscrivere l'accordo assieme ad A2A sono Acsm-Agam, Aspem, Aevv, Aevv Energie, Lario reti holding, Acel service, Lario reti gas. Sottoscritti i documenti contrattuali disciplinanti il progetto di aggregazione, ora i Comuni azionisti delle realtà coinvolte aderiranno a tali accordi e sottoscriveranno i relativi documenti contrattuali, ma solo successivamente all’approvazione definitiva da parte dei rispettivi organi competenti, prevista entro il 12 marzo 2018.

Il Progetto di Aggregazione si compone, in sintesi, delle seguenti fasi: le fusioni per incorporazione in Acsma-Agam di A2A Idro 4, Aspe, Aevv Energie, Acel Service, Aevv e Lario reti holding; la scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm-Agam avente ad oggetto principalmente un ramo d’azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico; e una riorganizzazione di AcsmAgam consistente nella razionalizzazione degli asset ricevuti. In termini di governance, gli accordi contrattuali sottoscritti prevedono, tra l’altro, l’impegno di A2A, di Lario reti holding, del Comune di Como, del Comune di Monza, del Comune di Sondrio e del Comune di Varese a sottoscrivere un patto parasociale che disciplinerà l’assetto di Acsm-Agam post Progetto di aggregazione e il cui contenuto sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge. – (imprese-lavoro.com)